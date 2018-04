Ford Transit Connect kort

Door: BV

O

p het bedrijfswagensalon in het Britse Birmingham zal Ford op 30 april de korte versie van de nieuwe Transit Connect voorstellen. De Transit Connect is de eerste compacte bestelauto die speciaal voor bedrijfsdoeleinden ontworpen is en niet werd afgeleid van een reeds bestaande personenwagen. De lange versie werd voorgesteld op de Bedrijfsauto RAI vorige maand in Amsterdam. Die is 4,52m lang en 1,98m hoog. De korte versie wordt 4,28m lang en heeft geen recht op het verhoogde dak van de lange variant waardoor de hoogte beperkt blijft tot 1,82m. Ook de wielbasis werd ingekort: van 2,91m naar 2,66m.

De Transit Connect wordt deze zomer in Turkije en de UK gelanceerd. De lange versie gaat bij ons pas op het Bedrijfswagensalon van Brussel 2003 in première, de korte versie volgt iets later.