Skoda Tudor designstudie

p de Skoda stand in Genève staat de Tudor te blinken. Dat is een designstudie die gebouwd is op het gewijzigde chassis van de Superb. Het geheel kwam wat dichter bij de grond te liggen en werd afgesteld op een sportiever rijgedrag. Onder de kap ligt de topmotor uit de Skoda Superb: de 2.8 V6 met 5 kleppen per cilinder. Die produceert 193pk bij 6.000t/min en heeft bij 3.200 een maximumtrekkracht van 280Nm in voorraad. Gekoppeld aan een manuele vijfbak moet die de Coupé van sportieve prestaties voorzien.

Uiterlijk is de Coupé vooral vooraan geïnspireerd op de vormgeving van de Superb, zij het met wat een wat agressiever gelijnde bumper. In de flanken zorgen de plooilijnen voor een dynamisch uitzicht. De bovenste sluit aan bij de raamomlijsting, terwijl die daaronder pas op de deur begint en mee de vorm van de koffer bepaalt. De vormgeving achteraan is nieuw, maar wel typisch Skoda. De lichtblokken zijn uitgevoerd in donkerrood glas, die een heldere unit met de richtingaanwijzers en de achteruitrijlichten bevatten. De afdekking is van helder glas, en om met de zuiverheid van het ontwerp niet te verstoren heeft Skoda de richtingaanwijzers en de achteruitrijlichten in één blok geïntegreerd. Daardoor konden de ingenieurs het oranje knipperlicht wegsteken achter de reflector van het achteruitrijlicht.

Ook in het interieur borduurt men verder op de stijl van de Superb. De bekleding is in ivoorkleurig leder van hoge kwaliteit, gecombineerd met alumium-accenten. In de middenconsole zit een scherm voor het navigatiesysteem en de wijzerplaten zijn geïnspireerd op die van klassieke chronometersij dat is een trend aan het worden.

De Tudor leunt dicht bij een productiemodel aan, maar Skoda ontkent plannen te hebben in die richting.