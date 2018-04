MG ZT met automaat

Door: BV

e Britse autobouwer vervolledigd het ZT gamma, dat gebaseerd is op de Rover 75, met een automaat: de ZT180. Die komt in het aanbod logischerwijs tussen de ZT160 en de ZT190 in.

De krachtbron is dezelfde 2.5l V6 als de ZT190, maar om de elektronisch gestuurde vijftrapsautomaat van Jatco niet in moeilijkheden te brengen werd het vermogen teruggeschroefd van 188 naar 175pk. De ZT180 is dan ook wat trager dan handgeschakelde versie. In de acceleratie naar 100km/u geeft hij een dikke seconde toe en strandt hij op 9 seconden. De topsnelheid bedraagt 218km/u (224 voor de handbak).