PSA - Fiat: Vier nieuwe monovolumes

SA en Fiat werken al sinds 1978 samen aan de ontwikkeling van enkele modellen. Eerst de grote bestelwagens van het merk (waarvan de nieuwe modellen overigens vorige maand zijn voorgesteld) en sinds 1994 ook voor de grote monovolumes van de merken Peugeot, Citroën, Fiat en Lancia. Die waren intussen al niet meer van de jongste, en opvolging drong zich dan ook op. Beide groepen investeerden gezamenlijk 650 miljoen euro in dit 'project V'.

De vier verschillende varianten zullen elk hun wereldpremière beleven op de respectievelijke stands van de constructeurs in Genève. Zoals zo goed als elk nieuw model groeide ook deze monovolume. De verschillende wagens zijn nu 1,75m hoog (+ 3,8cm), 1,86m breed (+5,3cm) en 4,75m lang (+29,5cm). Vooral de toename in lengte is opmerkelijk.

Een voor elk merk specifieke look wordt gecreëerd door alle modellen te voorzien van een verschillend front en achterpartij. Citroën tracht daarin de lijn van de recent gelanceerde nieuwelingen door te trekken, bij Fiat zijn enige Stilo-kenmerken hem niet vreemd, Lancia plaats strakker gelijnde lichtunits naast een massief radiatorrooster dat dan weer aan de Thesis doet denken en Peugeot legt de accenten op de ovalen koplampen en de typisch gevormde luchthapper onder de voorbumper. Ook achteraan konden de merken voor een merkeigen aankleding kiezen. Peugeot opteerde zo voor merkbaar kleinere achterlichten en een bolle kofferklep zonder plooilijn. Fiat en Lancia hebben dan weer lichten die ook een deel van de flank definiëren en opvallen omdat ze in twee kleuren (rood en grijs) zijn uitgevoerd.

Net als bij de opvolger van de huidige Espace worden ruim en licht de toverwoorden voor het interieur. Tot 7 inzittenden vinden daarin -door de toename in lengte- een comfortabelere zitplaats als voorheen. Naast een schuifdak met lamellen, dat vanzelfsprekend veel licht doorlaat, moet de bestuurder het hebben van de panoramische schuin opgestelde voorruit. Die heeft een oppervlakte van 1,95m² en is daarmee de grootste in serie geproduceerde voorruit voor een personenwagen. Het instrumentenbord voor de bestuurder werd gereduceerd tot een bol paneeltje waarop de verklikkerlampjes gecentraliseerd zijn. De klokken (voor o.a. snelheid en toeren per minuut) verhuisden naar het midden van de boordplank. Daarvoor voorzien de partners twee versies. Eén met drie ronde klokken en één met twee klokken en een groot centraal scherm voor o.a. het navigatiesysteem. Ook hier zijn de basiselementen voor alle merken hetzelfde, maar werd toch een eigen identiteit bekomen door gebruik te maken van andere materialen, kleurenschema, verlichting...

Bij de motoren is er iets meer verschil. De Fiat Ulysse krijgt, net als de Lancia, 2 benzines met een inhoud van 2.0 en 3.0 en een vermogen van respectievelijk 136 en 204pk onder de kap. Twee diesels met een inhoud van 2.0 en 2.2l en vermogens van 109 en 128pk moeten de dieselrijders overtuigen. Bij Citroën en Peugeot heb je iets meer keuze want zij verkleinen de kloof tussen beide bovenvermeldde benzineversies met een 2.2l.

De veiligheid wordt verzekerd door de aanwezigheid van 6 airbags en een heel arsenaal elektronische waakhondjes (ABS met remkrachtverdeler en noodremhulp, antidoorspinsysteem, stabiliteitscontrole...). Ook Xenonlampen en Isofix bevestigingspunten doen een duit in het zakje.

We mogen de Fiat Ulysse, Peugeot 807, Lancia Phedra en Citroen C8 nog tegen de zomer in de showroom verwachten. Fotomateriaal van alle modellen vindt u in de fotospecial.