Renault Espace Concept

Door: BV

O

p het Autosalon van Genève stelt Renault de Espace voor. Die staat er nog als Concept te blinken, maar algemeen wordt aangenomen dat het Őop wat details na- om de nieuwe Espace gaat die in oktober in Parijs in première gaat.

Met de vormgeving van deze concept trekt de constructeur in elk geval de designlijn door die ze eerder al op de Laguna II, Avantime en Vel Satis lanceerden. Renault zal de nieuwe Espace ook, nog meer dan nu al het geval is, profileren als een wagen uit het topsegment. De concept car is alvast voorzien van een passende krachtbron: een drieliter zescilinder common-rail diesel van 180pk die gekoppeld wordt aan een elektronisch gestuurde vijftrapsautomaat. Uiteraard kan je daarmee, indien gewenst, ook zelf schakelen.

In het interieur bouwt men voort op het succes van de huidige versie, met veel (verborgen) opbergvakjes en het intussen obligaat geworden centraal geplaatste digitale instrumentenbord. Enorme glaspartijen zorgen voor een licht en ruim aandoend interieur. De voorruit loopt over in een quasi volledig glazen dak. Als dat in productie gaat zal het met een openschuivend gedeelte van 1,26m² (op een totaal van 2,16m²) het grootste ter wereld zijn. Al dat glas, en de bijhorende gevoeligheid voor warmte en zonlicht schreeuwt natuurlijk om een aangepaste airco... In een systeem met individuele instellingen voor vier zones (voor en achter, telkens links en rechts) en een gesofisticeerde sturing die middels sensoren rekening houdt met factoren als binnenvallend zonlicht, denkt Renault dat te zullen leveren.