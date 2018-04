De nieuwe Kia Rio meent het

Door: BV

Hoe de nieuwe Kia Rio eruit ziet als hij door een artiest geschetst wordt, wisten we al. En zoals steeds konden we toen al raden dat de wielkasten minder gevuld zouden zijn en de daklijn hoger zou reiken dan de teasers lieten uitschijnen. Maar teleurgesteld met het eindresultaat zijn we niet. Dit is de nieuwe compacte middenklasser van het Zuid-Koreaanse merk en je ziet meteen dat het menens is.

Technische gegevens

Er zijn nog weinig technische details over het model bekend. Maar we weten natuurlijk wel dat hij onderhuids nagenoeg identiek zal zijn aan de reeds gelanceerde Hyundai i20. Aan de buitenzijde is echter weinig van de gedeelde organenbank te zien. Met z’n ‘tijgergrille’ moet hij zich netjes in de recente lading Kia-producten kunnen innestelen.

Afmetingen

De Rio wordt groter, maar niet zo veel als je aan het uiterlijk zou vermoeden (zie de vorige Kia Rio hier). Er komt 1,5cm bij in de lengte, 0,5cm in de breedte en 1cm voor wat de wielbasis betreft. De hoogte is dan weer met een halve centimeter afgenomen.