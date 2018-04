Ford bouwt GT40

Door: BV

T

ijdens de NAIAS in Detroit stelde Ford vorige maand de GT40 concept car voor. Onderhuids een staaltje van toptechnologie maar uiterlijk volledig gebaseerd op de originele GT40 die in de jaren zestig op de racecircuits (o.a. Le Mans) furore maakte, ook al was de nieuweling 45cm langer en 10cm breder.

Het model viel duidelijk in de smaak en Bill Ford, de grote baas van Ford, kondigde dan ook aan dat het model in productie gaat. Het model moet tegen 2003 klaar zijn want het moet de blikvanger bij uitstek worden op het honderdjarig jubileum dat de constructeur in dat jaar viert. Over het aantal, de definitieve naam, de prestaties en de prijs wil men nog niets kwijt...