Peugeot: de RC's

Door: BV

O

ok Peugeot maakt zich klaar voor Genève. De Franse constructeur toont daar twee supersportieve 2+2 coupé’s: de RC Pique en de RC Carreau, genoemd naar de schoepen en ruiten uit een kaartspel. De wagens zijn uiteraard uitgevoerd in de bijhorende kleur (dus zwart voor de Pique en rood voor de Carreau)

Beide sportwagens hebben een identiek uiterlijk met een hoogte van 1,15m, een lengte van 4,30m en een breedte van 1,80m. De wielbasis is 2,8m groot en de sporen vooraan en achteraan zijn respectievelijk 1,6 en 1,5m breed. De motor zit voor de achteras, en daarin zit ook het verschil tussen beide versies. De Pique krijgt een 1.997cc viercilindermotor met dubbele bovenliggende nokkenassen en 16 kleppen onder de kap. Die produceert 133kW en 202Nm koppel. De RC Carreau heeft een dieselkrachtbron. Net als de benzine is die gebaseerd op een exemplaar dat PSA al heeft rondbollen. De HDi-diesel, met directe injectie, heeft een inhoud van 2.168cc. Een hogere inspuitdruk en een andere turbolader zorgen voor een vermogen van 129kW en een koppel van 400Nm. De benzine zet ongeveer 900kg op de weegschaal, de diesel amper 50kg meer.

Peugeot claimt voor beide wagens identieke prestaties. De spurt naar 100km/u kan in 6sec en de topsnelheid bedraagt 230km/u. 18-duims magnesium velgen voorzien van 245/45 Michelin Pilot Sport banden brengen de krachten op het wegdek over. De benzine zou 7,7l nodig hebben, terwijl de diesel voldoende heeft aan 4,9l kostbaar vocht per 100km. De sportwagens beschikken over een zelfdragende koets, motor en aandrijflijn achteraan rusten op een hulponderstel. De koeling zit vooraan onder de snuit, met leidingen naar achteren die door de middenconsole lopen. De krachtbron wordt gekoppeld aan een zesbak van het Selespeed-type (dus een geautomatiseerde handbak met hydraulische bediening), waarmee je kan rijden in een automatische stand of kan schakelen met knoppen op het stuur.

Binnenin Peugeot monteerde kuipzetels, vooraan met vierpuntsgordels. Aluminium en leder zorgen binnen voor de sportieve toets. Omdat de RC’s gebruik maken van de multiplexstructuur van de Peugeot 307 is de comfortuitrusting rijkelijk. Automatische airco, lichtsensor, regensensor, boordcomputerij Een 7-duims kleurenscherm groepeert de functies van CD-speler, telefoon en eventueel zelfs navigatie. Een eventuele productie is bij de constructeur (nog) niet in overweging.