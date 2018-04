Subaru Impreza 1.6 Auto

Door: BV

et Impreza gamma heeft er sinds het Autosalon van Brussel weer een telg bij. De vierwielaangedreven berline- en vijfdeursvariant (Plus) biedt automaatrijders vanaf heden de keuze uit een 2-liter van 125pk of een 1.6 van 95pk. De tweeliter was reeds te krijgen, de 1.6 is terug van weggeweest. Die werd nog tijdens de levensduur van het vorige model geschrapt toen Subaru besliste geen tweewielaangedreven versies meer aan te bieden.

De 1.6 wordt altijd in TS-uitvoering geleverd. Met de automaat komt de kostprijs van de Sedan op € 18.085 (729.547 BEF), de eigenzinnig gelijnde vijfdeurs ŐPlus- gaat voor € 19.005 over de toonbank.

Sinds Brussel is ook de prijs van de (nog) krachtigere Impreza WRX STi bekend: € 36.800 of 1.484.508 BEF moet u dokken voor de 265pk sterke wegmachine. De eerste bestelbons zijn al getekend.