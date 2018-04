Dit is de nieuwe Mercedes E-Klasse!

Door: BV

p het autosalon van Brussel staan dit jaar enkele interessante premières. Belgische uiteraard, maar ook enkele heuse wereldpremières. De MGTF stelden we al voor, maar de nieuwe Mercedes E-Klasse is ongetwijfeld de belangrijkste. Die E-Klasse is het resultaat van een ontwikkelingsperiode van 48 maanden en vertegenwoordigd voor de constructeur een investering van ruim 2 miljard Euro.

De E-klasse is 4,82m lang, 1,82m breed en 1,45m hoog. Hij zal verkrijgbaar zijn met een 2,6l V6 met 3 kleppen per cilinder van 177pk en 240Nm. Die luistert naar de Typeaanduiding E240. Een trapje hoger komt de E320. 3199cc, met 224pk en 315Nm. De E500 is de krachtigste benzineversie. Die krijgt een V8 van 4966cc in het vooronder, goed voor 306pk en 460Nm. Terwijl de E240 naar keuze met een handgeschakelde zesbak of een vijftrapsautomaat te krijgen is, voorziet Mercedes voor de E320 en de E500 momenteel enkel de automaat. Daarmee kan de E500 nog in 6 tellen naar 100km/u. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250km/u.

Het lanceringsgamma bevat ook nog 2 dieselversies. De E220 CDI heeft 2148cc, vier cilinders en 16 kleppen. Hij is 150pk sterk en produceert 340Nm trekkracht. Hij is net als de E240 te krijgen met een zesbak of automaat. Dan heeft de E telkens ietsje meer dan 10sec (respectievelijk 10,1 en 10,2) nodig om naar 100km/u te spurten . De topsnelheid is vastgesteld op 220 en 218km/u. Zelf in combinatie met de automaat verbruikt die maar 6,7l/100km. De tweede diesel is een 2685cc vijfcilinder, de E270 CDI. Die tekent voor 177pk en 400Nm (425Nm met de automaat). Je hebt dezelfde keuze in versnellingsbakken als met de E220 CDI. De handbak gaat in 9sec naar 100km/u en haalt een top van 233km/u, maar de automaat doet het nauwelijks slechter. Het gemiddeld verbruik blijft ook hier in beide gevallen onder de 7l.

Het design is nog steeds herkenbaar E-klasse, al werd de vormgeving van de ‘dubbele ogen’ vooraan aan de meer dynamische lijnen van vandaag aangepast. De E-Klasse is dus niet voorzien van de door elkaar lopende ovalen lichtblokken van de C-Klasse. Achteraan verdwenen de grote lichtbokken. Ze werden vervangen door exemplaren die gebaseerd zijn op die van de S- en C-Klasse, zij het met minder scherpe lijnen. De afgeronde kofferklep maakte wel plaats voor een duidelijker afgelijnd exemplaar.

De nieuweling bulkt van de innovaties... zowel op vlak van comfort, techniek als veiligheid. Vooreerst is er de Thermotronic airconditioning. Die heeft nu vier zones; dus met een aparte instelling voor links en rechts, zowel voor- als achteraan. Er is verder ook nog Distronic -de cruise control die automatisch een veiligheidsmarge met het andere verkeer houdt-, Airmatic DC -een nieuwe luchtvering die de veeruitslag en de demping constant regelt-, een draadloze autotelefoon, Bixenonlampen, een adaptief gaspedaal, bandendrukcontrole, Keyless-Goij Op het vlak van veiligheid zijn ABS, ESP, dubbele adaptieve frontale airbags, zij-airbags, gordijnairbags, gordelspanners met spankrachtbegrenzers voor de voorste inzittenden en de buitenste zitplaatsen achteraan allemaal standaard. Speciaal daarbij is dat de E-Klasse het gewicht van de bestuurder meet en de werking van de airbag daarop afstemt. De E-Klasse heeft ook sensoren die een crash waarnemen, fracties voor het eigenlijke voorval en dan al de gordelspanners activeren. Zo worden de inzittenden nog beter op hun plaats gehouden.

Mercedes hoopt hiermee een waardige opvolger voor de huidige E-Klasse te lanceren. Die dateert uit ’95 en is met een gemiddelde jaarproductie van ongeveer 200.000 stuks en een wereldwijd marktaandeel van 24% de populairste luxewagen ter wereld. De prijzen voor de nieuwe E-Klasse zijn nog niet bekend.