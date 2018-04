Bentley Arnage T is snelste

Door: BV

D

e Britse prestigeconstructeur presenteerde in Detroit de Arnage T. Die krijgt een nieuwe motor V8 onder de kap en wordt daarmee de snelste Bentley ooit.

Het team van Bentley werkte 3 jaar aan de verbeterde versie. De zichtbare wijzigingen beperken zich tot wat details (zowel binnen als buiten), nieuwe sportzetels en hertekende bumpers met grotere luchtinlaten , maar onderhuids veranderde er heel wat meer. De Arnage T, de eerste nieuwe Bentley sinds de VAG-group er de plak zwaait, krijgt immers een grondig herzien onderstel met een sterk verbeterde structurele integriteit. De achterophanging krijgt voortaan ook een anti-rolstang. De veiligheidsuitrusting werd ook gevoelig uitgebreid. Er zijn nu zijdelingse airbags en gordijnairbags en ook het ESP-systeem doet zijn intrede. Er zijn zelfs ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes aan de achterbank.

De 6,75l V8 debuteerde in 1982 al in de Bentley Mulsanne. De basisstructuur ervan werd behouden, maar de rest werd grondig onder handen genomen. Meer dan de helft van de onderdelen zijn volledig nieuw en van wat overblijft is nog eens meer dan 80% aangepast. Met het nieuwe motormanagementsysteem van Bosch en twee Garret T3 turbo’s produceert de motor 450pk bij 4.100t/min en 875Nm trekkracht bij 3.250t/min terwijl de Euro-4 emissienormen niet overschreden worden. Gekoppeld aan een viertrapsautomaat spurt de toch niet bepaald lichte Arnage T naar 100km/u in 5,8sec en haalt hij een top van 270km/u.