Nieuw topmodel voor Mercedes A-Klasse

ercedes gaat de A-Klasse, die wereldwijd al meer dan 730.000 klanten vond en onlangs nog opgefrist werd, van een nieuw topmodel voorzien. De A210 Evolution krijgt een nieuwe 2.1l viercilinder benzinekrachtbron onder de kap. Die is goed voor 140pk bij 5.500t/min en 205Nm bij 4.000t/min. De krachtbron, die al voldoet aan de Euro-4 normen die in 2005 van kracht worden, moet de A-Klasse nog meer pit geven dan de A190 die nu reeds te krijgen valt. De topsnelheid bedraagt 203km/u en je kan naar 100km/u in 8,2sec. Vanzelfsprekend werd ook het remsysteem aangepast met schijven rondom, vooraan geventileerd én geperforeerd.

Om de ambitie van het model te ondersteunen krijgt de Evolution een specifieke aankleding. Aan de buitenzijde is dat een aparte striping, zijskirts, een nieuwe voorspoiler met geïntegreerde mistlampen en een sportiever radiatorrooster. Het is Mercedes' huistuner, AMG, die voor de aanpassingen zorgde. Nieuwe specifieke 17-duims lichtmetalen velgen, met 205/40 rubber, en nieuwe buitenspiegels met geïntegreerde richtingaanwijzer maken het plaatje compleet.

Binnenin bedacht Mercedes het nieuwe sportieve topmodel met een waardig interieur. Er zijn aluminium accenten (middenconsole, wijzerplaat, versnellingspook, dorpelbeschermers...), het instrumentenbord werd hertekend, er zijn sportpedalen en zilverkleurige veiligheidsgordels. De zetels kregen een leder-alcantara bekleding. Als alles volgens plan verloopt, start de verkoop in maart van dit jaar. Zowel de lange als de korte variant worden beschikbaar.