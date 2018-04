Mercedes Vision GST concept car

Door: BV

p de motorshow in Detroit, die volgende maand doorgaat, stelt Mercedes de Vision GST voor. Een concept car die alweer een nieuw segment in het leven moet roepen. GST staat voor ‘Grand Sports Tourer’ en moet een kruising zijn tussen een luxe-berline, een break, een SUV en een monovolume. Mercedes wil daarmee het begrip rijplezier opnieuw invullen.

Aan de buitenzijde moeten vooral de sterk doorgetrokken glaspartij van de voorruit, die eigenlijk tot aan de achterruit doorloopt, en de vloeiende boog van de A- naar C-stijl opvallen. De wigvorm in de flank en 22-duims lichtmetaal geven een sportieve toets terwijl het rooster en de koplampen voor de typische Mercedes-look zorgen.

De Vision GTS heeft 4 individuele zitplaatsen met elk een instelbare zetel en achter de tweede zetelrij zit nog een extra bank waarop 2 personen kunnen plaatsnemen. Dat brengt de totale vervoerscapaciteit van de Vision op 6. Handbewerkte materialen als hout, leder en aluminium dienen om een indruk van luxe te scheppen. Mercedes experimenteert ook met een nieuw verlichtingsconcept. Voor de verlichting van het interieur maakt men niet meer gebruik van de typische lampjes, maar van grote lichtgevende banden in de deuren, tegen het dak en aan de middenconsole.

De middenconsole zelf bestaat uit aluminium panelen en donker getint glas. Die herbergt het gros van de bedieningselementen, het kleurenscherm voor het navigatiesysteem, de cd-spelerij Ze is zo ontworpen dat het lijkt alsof ze tegen het dashboard aan zweeft. De verlichting van het instrumentenbord is blauw. Voor het scherm van het navigatiesysteem wordt een nieuwe techniek gebruik waardoor de weergave in 3D gebeurt.

De meest opvallende veiligheidsvoorziening van de concept car is een PRE-SAFE systeem dat de gordelspanners activeert nog voor de eigenlijke botsing heeft plaatsgevonden. Dat houdt de inzittende beter op hun plaats. Onder de kap van de Vision ligt een 5,5liter V8 van AMG. Die brengt via de elektronisch gestuurde 4-ETS vierwielaandrijving (uit de M- en de G-klasse) en AIRMATIC (luchtvering) het vermogen op het wegdek over. Het hogedruk remsysteem heeft ceramische schijven die met carbonvezels versterkt zijn.