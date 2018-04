Hyundai Terracan in detail

Door: BV

e constructeur uit Korea is ambitieus. In het jaar 2002, waarin ze ook de Fifa World Cup in hun thuisland sponsoren, willen ze hun afzet op de Belgische markt met 20% verhogen. De autobouwer commercialiseerde dit jaar al nieuwe modellen aan de lopende band: de Trajet, de Matrix, de Santa Fé... en heeft nu ook competitieve diesels in het aanbod.

2002 zal voor Hyundai nog meer nieuwigheden brengen, de nieuwe Coupé wordt voorgesteld op het Salon van Brussel en ook op de 4x4-markt wil men potten breken. De Santa-Fé verdedigt de kleuren van de autobouwer al bij de Soft-Roaders of SUV’s. De nieuwe Terracan moet dat nu doen in het segment van de pure Off-Roaders. Hij mag dus de Toyota Land-Cruiser, Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol en Range-Rover tot zijn directe concurrenten rekenen.

De Terracan, ontwikkeld en vormgegeven door het Hyundai R&D Center in Namyang, is 4,71m lang, 1,86m breed en 1,79m hoog. Hij zet minimaal 2059kg op de weegschaal. De constructeur voorziet 2 motoren. Een 3.5l V6 benzinemotor krijgt 4 kleppen per cilinder en 2 bovenliggende nokkenassen per cilinderbank (dus 4 in het totaal) voor een zachte loop. De krachtbron is 195pk sterk bij 5.500t/min. en heeft 294Nm koppel bij 3.000t./min. Gekoppeld aan een viertrapsautomaat (een handgeschakelde bak is niet voorzien) trekt die de terreinwagen in 10,7sec naar 100km/u en haalt hij een topsnelheid van 178km/u. Dieselen kan met een viercilinder Common-Rail motor met 2902cc inhoud. Die is bij 3.800t./min 150pk sterk en heeft een maximum trekkracht van 330Nm bij 2.000t./min. Hier heb je keuze een uit een handbak met vijf verhoudingen of een viertrapsautomaat. De zelfontbrander houdt het dan op een spurt naar 100 in minimaal 13,7sec. De automaat is met 14,8sec wat trager, maar haalt een top van 168km/u. Dat is 2km/u meer dan de handgeschakelde variant.

Om op het terrein uit de voeten te kunnen beschik je over een elektrisch inschakelbare vierwielaandrijving. Je kan de voorwielen al rijdend bijschakelen tot 80km/u. Daarnaast beschik je natuurlijk ook nog over een extra reductiebak met terreinversnellingen. Hyundai monteerde achteraan een ‘limited slip differential’ zonder vergrendeling. De bodemvrijheid bedraagt minimaal 20cm (ter hoogte van de achteras) en is 21,1cm tussen de assen. De Terracan kan prat gaan op een aanvangshoek van 30°, een vertrekhoek van 25° en een maximale overrijhoek van 22°. Als je met je Terracan wil slepen zit je goed: tot 5.350kg voor de benzine en 5.390kg voor de diesel.

Van een 4x4 in deze klasse verwacht men ook een zekere graad van comfort. Een ophangingsysteem met gasgevulde schokdempers zou daarvoor moeten zorgen. De instapversie, GLS, heeft sowieso al elektrisch bediende ruiten, lichtmetalen velgen, airco en mistlampen. De GLS ‘S’, de tweede Őmeest luxueuze- en laatste versie, doet daar nog houtafwerking, leder, verwarmde zetels, grotere velgen en een automatische airco bovenop. De dieselversie die voor België het meeste potentieel biedt, gaat voor minimaal 1.149.647 BEF of € 28.499 van de hand.