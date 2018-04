GM gaat voor waterstof

Door: BV

V

olgens General Motors is de brandstofcel het aandrijfsysteem voor de toekomst en het Global Alternative Propulsion Centre van Opel en GM zet dan ook alles op alles om die technologie zo snel mogelijk op punt te stellen.

De Zafira HydroGen 1, op waterstof, vestigde al in mei 2001 15 nieuwe internationale records voor brandstofcelwagens op het Mesa testcircuit van GM in Arizona. In een gloeiende hitte (tot 65°C op het wegdek) legde het prototype niet minder dan 1387 km af met een gemiddelde snelheid van 57,79km/u. De HydroGen 1 herhaalde die krachttoer tijdens de “Michelin Challenge Bibendum 2001” in Californië. Van alle Europese, Amerikaanse en Japanse constructeurs die aan deze zware internationale wedstrijd deelnamen, was de Zafira de enige wagen met brandstofcellen die de 350km tussen Los Angeles en Las Vegas wist uit te rijden.

Op de het Autosalon van Frankfurt stelde Opel dan de Zafira Hydrogen 3 voor. Het hoofddoel bij de ontwikkeling van de Hydrogen 3 bestond erin de dagdagelijkse inzetbaarheid van het aandrijfsysteem te optimaliseren. De aandrijving werd in zulke mate geperfectioneerd dat sommige onderdelen volledig overbodig werden. Het weglaten van de bufferbatterij, die bij de Hydrogen 1 de prestatiepieken moest opvangen, vormde de belangrijkste vooruitgang. Dat leverde een gewichtsbesparing op van bijna 100kg en zorgde ervoor dat de laadvloer verlaagd kon worden tot het niveau van het gewone productiemodel. De zuivere waterstof die gebruikt wordt om de energie op te wekken wordt bij een temperatuur van Ő253°C opgeslagen in een tank van 68 liter die onder de achterbank een plaats vind. Daarmee kan je ongeveer 400km ver geraken. De verbeterde brandstofcellengroep ontwikkeld dan al een constant vermogen van 94kW (dat was 80kW voor de HydroGen 1) en kon pieken tot 129kW (een verbetering van 9kW ten opzichte van zijn voorloper). De brandstofcel-Zafira weegt dan nog wel meer dan de beoogde 1590kg, maar haalt toch al een top van 150km/u en kan het spurtje naar 100km/u afronden in 16sec.

Kort daarna stelde Opel op een technologieconferentie in Londen weerom een efficiëntere brandstofceleenheid voor. Die is lichter, compacter en genereert al een constant vermogen van 102kW.

Opel werkt voor de ontwikkeling van de brandstofceltechnologie samen met verschillende partners. De constructeur werk al sinds 1999 nauw samen met Toyota en heeft sinds dit jaar ook een overeenkomst met Suzuki. Er is een alliantie met het Amerikaanse Giner Inc. Voor de ontwikkeling van vulsystemen en stationaire brandstofceltoepassingen en Quantum Technologies (ook uit de VS) ontwikkeld opslagsystemen voor waterstof.

Hoewel de serieproductie van wagens met brandstofcellen steeds dichter lijkt te komen is de algemene beschikbaarheid van waterstof in tankstations nog niet voor morgen. Daarom denken de experts aan een benzinereformer aan boord, om die tussentijd op te vullen. Dan wordt waterstof gewonnen uit benzine. GM presenteerde eerder dit jaar een S10 Chevrolet pick-up prototype. De eerste wagen ter wereld met een benzinereformer aan boord.