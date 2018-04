Volvo XC90: de eerste gegevens

Door: BV

O

p 7 januari zal Volvo, op het autosalon in detroit, de XC90 voorstellen. Na de V70XC Volvo’s tweede SUV. De XC90 wil zich binnen het groeiende segment van de luxe semi-terreinwagens, als de Mercedes M-Klasse, Lexus RX300 en BMW X5, een plaats op de markt veroveren.

De nieuweling volgt de desinglijn die de Zweden met de S80 inzetten. Een uitgesproken koets, met sterk uitgewerkte schouderlijn en V-vormige motorkap, gecombineerd met vloeiende vormen. De lichtunits bevatten, zowel voor- als achteraan, aparte optieken. Ze maken het geheel sportiever. Uiteraard is deze Volvo van alle mogelijke veiligheidsuitrustingen voorzien. De constructeur heeft het over vernieuwende technologisch geavanceerde oplossingen voor zowel actieve als passieve veiligheid met onder meer bescherming bij een koprol en voorzieningen voor aanrijdingen met een lagere personenwagen.

Wat de XC90 al voor heeft op zijn meest directe concurrenten is de mogelijkheid om 7 personen te vervoeren. Ook in de grotere break van Volvo kan je opteren voor 2 extra zitjes op een derde zetelrij, maar dan kijken de inzittenden naar achter. Een gunstige verhouding tussen binnen- en buitenafmetingen maakt dat het hier mogelijk was om de achterste rij naar voor te richten.

De SUV wordt in eerste instantie verkrijgbaar met 2 turbogeladen motorversies. De benzine wordt een zescilinder, naar alle waarschijnlijkheid de krachtbron uit de S80 T6 (die produceert daar 273pk). De dieselliefhebbers kunnen opteren voor de D5, momenteel te vinden onder de kap van de S80, V70 en S60 (163pk sterk).

De nieuwe Volvo zal in het Zweedse Göteborg van de band lopen. Ongeveer 65% van de productie zal voor de VS bestemd zijn. De XC90 zal pas na de zomer van 2002 naar België komen.