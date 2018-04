Mercedes G 55 AMG

Door: BV

MG, de huistuner van Mercedes, heeft weerom een andere telg uit de familie onder handen genomen. Deze keer gaat het om de G-Klasse. De Duitsers proberen zo hun zo goed als bejaarde 4x4 jong te houden. Eerder dit jaar kreeg die ook al de 400CDI-diesel met 250pk onder de kap.

Deze versie doet het met nog wat meer vermogen. De 5439cc krachtbron met acht cilinders en 3 kleppen per cilinder produceert 354pk en ontwikkeld 525Nm bij 3000t/min. De G 55 AMG haalt daarmee een topsnelheid van 209km/u en spurt in 7,4 seconden naar 100km/u. Voor de overbrenging zorgt een elektronische vijftrapsautomaat. Hoewel Mercedes met bovenstaande cijfers duidelijk een sportief gedrag op de weg benadrukt, zouden de terreincapaciteiten er niet op achteruit gegaan zijn.

De G 55 AMG kan besteld worden in normale (korte) uitvoering met 3 deuren, als vijfdeurs in de lange uitvoering of als cabriolet. Op de lijst met basisuitrusting staat een lederen interieur, met elektrisch verstelbare zetels en houtinleg, ABS en 2 airbags. Bij de belangrijkste opties vinden we een navigatiesysteem, verwarmde zetels achteraan en parkeersensoren.