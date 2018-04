Lotus Esprit opgefrist

Door: BV

D

e Lotus Esprit werd al in 1972 tijdens de Motorshow in Turijn gepresenteerd. Sindsdien perfectioneert Lotus het design, eerder dan een nieuw model op de markt te brengen. Een techniek die zijn vruchten afwerpt, want de Esprit staat er nog steeds en oogt nog verassend bij de tijd, terwijl de koets sinds 1972 nauwelijks wijzigde.

De Esprit krijgt voor zijn 30-jarig bestaan een facelift, maar weerom wordt niet aan de basisvormen getornd. Wat wel verdwijnt zijn de veelkleurige rechthoekige achterlichtblokken. Die worden vanaf modeljaar 2002 vervangen door dubbele ronde exemplaren. De lichtblokken huizen daartoe in een ander achterpaneel met afgeronde hoeken dat de achterzijde een bollere indruk geeft. Het latje dat de motorkap (achteraan) siert, werd ook wat boller en sluit daardoor beter aan bij de vorm van de grote afgeronde spoiler die ook al het vorige model sierde. De voorspoiler krijgt voortaan een extra lipje en komt daardoor wat lager. Het komt de stabiliteit bij hoge snelheden ten goede.

Het interieur had al wat meer last van de leeftijd. Nieuwe sportzetels (voortaan in duotoon leder), aluminium accenten (o.a. handrem en versnellingspook) en nieuwe binnenpanelen voor de deuren moeten dat nu doen vergeten.

De basisuitvoering (GT3) met 2-liter, goed voor een spurt naar 100km/u in 5,2sec. en een top van 263km/u, kost 2.150.000 BEF (53.300 EUR). Daarnaast heb je ook nog de keuze uit 2 3,5l bi-turbo V8-motoren met typeaanduiding V8 GT of ‘simpel’ V8. De laatste is daarvan meteen de snelste. Een topsnelheid van 282km/u ligt binnen het bereik en een spurtje naar 100km/u gaat in 4,9sec. Je betaalt er net geen 3 miljoen (74.120 EUR) voor.