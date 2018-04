Jeep Willys 2 concept

Door: BV

N

a de open Jeep Willys in Detroit te hebben geshowd, toont Daimler-Chrysler nu de Willys2 in Tokyo. Dat is meer een uitbreiding op de vorige concept dan een opvolger.

De Jeep Willys2 is in beginsel identiek aan de Willys. Dat wil zeggen dat hij modern gelijnd is, maar in zo veel mogelijk details knipoogt naar de oerjeep (de Willys MB) van halverwege vorige eeuw. De radiatorgrille bestaat uit 7 verticale nieren en de wielkasten (waarin overigens 21” wielen met P235/65R21 Goodyear banden huizen) zijn min of meer trapezevormig. Ten opzichte van zijn in Detroit voorgestelde voorloper krijgt deze concept car enkel een ander kleurtje en, belangrijker, een hardtop met bagagerek en een extra set verstralers.

Onderhuids is alles uiteraard hoogtechnologisch. De Willys 2 staat op een lichtgewicht aluminium frame en een carbonfiber koets uit 1 stuk. Ook de hardtop is uit dat licht en sterk materiaal gemaakt. Met een 1.6l viercilinder in lijn turbomotor onder de kap, een onafhankelijke voorwielophanging en een multilink achterophanging komt het totaalgewicht op 1350kg. De viercilinder produceert 160pk en 210Nm en stuwt de Jeep met permanente vierwielaandrijving desgewenst in 10,5 seconden naar 100km/u. De topsnelheid bedraagt 140km/u. De krachtbron wordt gekoppeld aan een automaat met vier verhoudingen.

De uitstekende terreincapaciteiten van deze 3,62m lange, 1,79m brede en 1,78m hoge concept zijn voor rekening van de forse bodemvrijheid (bijna 31cm), de korte overhangen (5,8cm voor en 6,3cm achter) en de aanwezigheid van extra korte terreinversnellingen. Of zoals ze bij Jeep zeggen: Go anywhere, do anything.