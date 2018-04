Nissan Z komt tegen 2003

Door: BV

p het Salon van Tokyo presenteert Nissan de opvolger van de 300ZX, de Z. Die was voor het eerst te zien op het Salon van Detroit in ’99. Intussen is het ontwerp van het Nissan Design Centre in La Jolla (California) weer wat gewijzigd, maar het behoudt wel nog wat kenmerken van de 240 en 300ZX. Als alles volgens plan verloopt, zullen de Japanners op het Salon van Detroit 2002 Őin januari- de definitieve productieversie voorstellen. Die zou volgens de constructeur slechts in details verschillen van het prototype dat nu in Tokyo staat te pronken. Eind 2002 of begin 2003 kunnen we dan de lancering verwachten.

De Z wordt een rasechte achterwielaangedreven sportwagen, met plaats voor 2. Hij wordt gebouwd op het verkorte onderstel van de Skyline en voorzien van de motor uit de Nissan Pathfinder. Die V6 van 3,5 liter krijgt een gewijzigde inlaatpoort en continu variabele kleppentiming (CVTC). Het blok dat in de Pathfinder 250pk produceert zou dan tot 300pk kunnen uitbraken, al is het op definitieve cijfers nog even wachten.

Gekoppeld aan een sportief gespreide zesbak belooft Nissan voor de Z al wel acceleratiecijfers van 0 tot 100km/u in minder dan 6 secondenij