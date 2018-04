Hyundai TB zal B-segment aanvallen

Door: BV

D

e Koreaanse constructeur toont op het Salon van Tokyo de TB. Dat is een concept car, maar het is nu al zeker dat er een productieversie komt. De TB -wat staat voor Think Basic- is gebaseerd op de Clix die in september in Frankfurt stond te pronken. De definitieve versie wordt al in maart op het Salon van Génève gepresenteerd.

De TB is met de Europese markt in het achterhoofd ontwikkeld. Met een lengte van 3,8m, een hoogte van 1,6m en een breedte van 1,5m zou de TB (die zich daarmee in het B-segment positioneert) naar Hyundai’s zeggen 5 personen in alle comfort en veiligheid kunnen vervoeren. Tegen eind 2002 kunnen we de definitieve versie bij ons in de showroom verwachten. We zullen dan de keuze hebben uit een 3- en een 5-deurs variant. De 990kg wegende concept car heeft een 1.3l benzinemotor van 85pk en 121Nm onder de kap. Die wordt gekoppeld aan een elektronisch gestuurde viertrapsautomaat. Een combinatie die de weg naar de serieproductie wel zal vinden. Bij Hyundai heeft met het ook nog over een gloednieuwe 1.0l viercilindermotor op benzine die wel eens genoegen zou kunnen nemen met minder dan 4l per 100km (en dus de Lupo 3l het vuur aan de schenen kan leggen). Een 1.5CRDi zou de dieselliefhebber moeten overtuigen.