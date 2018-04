Mercedes Vaneo in productie

Door: BV

e Duitse constructeur liet al met mondjesmaat informatie los over de Vaneo, maar komt nu pas met gedetailleerde gegevens voor de dag. We konden Mercedes’ nieuweling in het MPV segment al bekijken op de stand van de constructeur op het Salon van Frankfurt.

De in het Duitse Ludwigsfelde geproduceerde Vaneo speelt vooral de kaart van de ruimte en de functionaliteit, wat zich vertaalt in een breedte van 1,74m, een lengte van 4,19m en vooral een hoogte van 1,83m. Daarbinnen zal je tot 7 personen plaats kunnen laten nemen of tot 3500l lading kwijt. Van die 7 personen moeten er minstens 2 kinderen zijn, want alleen zij mogen op de 2 Őoptionele- stoelen op de achterste rij plaatsnemen. Met 7 man aan boord heb je nog welgeteld 150l over voor de bagage. Zonder de 2 optionele stoeltjes kan je al 715l in de Vaneo kwijt. De achterbank is dan nog in stukken verwijderbaar (60/40 gedeeld) en ook de passagierszetel vooraan kan thuis gelaten worden. Dan heb je de volle 3500l ter beschikking en kan je objecten laden die net geen 3m lang zijn. De toegang wordt verzekerd door een klep achteraan en 2 zijdelingse schuifdeuren (zoals op een Kangoo, Partner, Berlingo en Őbinnenkort- Combo Tour).

Je kan je Vaneo bestellen in Trend, Family en Ambiente Ő uitvoering. Trend is daarbij de basisuitvoering, Family mikt op de gebruiksvriendelijkheid en met de Ambiente ga je wat meer de luxueuze toer op. Je kan daarbij, afhankelijk van de uitvoering, uit 5 hobbypakketten kiezen: Snow, Surf, Bike, Dog en Carry. Die bestaan telkens uit een aantal specifieke optiesij gaande van een uitschuifbare laadvloer tot een handenvrije GSM.

Je hebt in de mini-MPV de keuze uit 3 benzinemotoren en 2 diesels. Het instapmodel wordt de 1.6 benzine van 82pk. Er is ook nog een 1.6 van 102pk en een 1.9 van 125pk. Met de zwaarste motorisatie spurt de Vaneo in 11,1sec. van 0 naar 100km/u en haal je maximaal 180km/u. Bij de diesels Ő CDI - zijn er 2 varianten van het 1689cc-blok: 75pk of 90pk. De best presterende diesel haalt 100km/u na 16sec. en een top van 160km/u. Standaard worden de motoren gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, maar op de 1.6 van 102pk, de 1.9 en de CDI van 90pk kan geopteerd worden voor een automaat met 5 verhoudingen.

Tijdens het ontwerp van de Vaneo werd rekening gehouden met het grote laadvolume. De ophanging werd zo getekend dat ze Őongeacht de belading- steeds een onderstuurd tot neutraal gedrag vertoond. Net als op alle andere Mercedessen is ESP standaard, voor als het toch mis zou gaan.