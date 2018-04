Volkswagen Golf met direct ingespoten benzinemotor

Door: BV

egen het einde van dit jaar zal Volkswagen zijn populairste model, de Golf, voorzien van een rechtstreeks ingespoten benzinemotor. Dat deelde de constructeur mee op het Salon van Frankfurt. Na de Lupo FSI is de Golf het tweede Volkswagen-model dat een dergelijke krachtbron in gebruik neemt. De nieuwe motor werkt met een common rail systeem dat een druk tot 120 bar aankan en naargelang de omstandigheden draait op een zogenaamd arm mengsel. Dat wil zeggen dat je minder verbruikt bij een rustige rijstijl. Van zodra je de prestaties aanspreekt (bijv. bij inhalen) schakelt de motor over op een normaal mengsel. De Euro 4 emissienormen zijn voor die motor geen probleem, waardoor hij vanaf volgend jaar aanspraak maakt op de financiële tegemoetkoming van onze overheid.

Volkswagen vertelde ons dat we op 110pk en 155Nm kunnen rekenen. Hoe groot de motor zal zijn, wilde de fabrikant nog niet kwijt, maar gezien de vermogenswaarden gaat het naar alle waarschijnlijkheid om een 1.6 liter. In ideale omstandigheden kan de krachtbron tot 40% minder verbruiken dan een conventionele benzinemotor. Hij zou dan voldoende hebben aan 6,2 liter zwavelarme benzine per 100km. Deze Golf is tot 194km/h snel en versnelt in 10,4sec tot 100km/h. Uiteraard kom je dan niet toe met 6,2 literij