Suzuki gaat compact en supersnel

aarom stop je de krachtbron van een supersnelle moto niet eens in een compacte vierwieler? Dat moet Suzuki gedacht hebben bij het ontwerpen van de Concept Roadster. Die heeft de 1.3 liter van de tweewieler GSX 1300 R Hayabusa tussen de wielen. De motor wijzigde nauwelijks en levert zo maar eventjes 175pk bij 9.800t/min. De roadster is opgetrokken rond een aluminium space frame en weegt nauwelijks 640kg. Dat is iets meer dan 3,6kg per pk en komt overeen met wat bijvoorbeeld een Porsche 911 Turbo presteert (3,27kg/pk). Qua prestaties zit het bij deze concept car dus wel snor en dat is precies wat Suzuki voor ogen had bij het in elkaar knutselen van deze 3,55 meter 'fun'.

Suzuki stelt tevens twee Formula wagens voor. Een eerste is de Formula Suzuki Kei Sport. Die moet jonge enthousiastelingen onthalen in de racewereld. Hij wordt aangedreven door een driecilinder van 658cc en levert 64pk. Het hele ontwerp weegt 410kg. Een tweede ontwerp is de Formula Suzuki Hayabusa. Die heeft dezelfde motor als de Concept Roadster. Beide modellen krijgen een stalen space frame, maar omdat onder andere de motor van de Hayabusa wat zwaarder is, weegt hij 20kg meer dan de Kei Sport. Gezien de verhouding gewicht/vermogen van 2,45kg/pk is de Formula Suzuki Hayabusa tot adembenemende prestaties in staat. Hij is in Japan reeds te koop voor 27.000 EUR of 1.089.177 BEF en zal in 2001 aan drie races hebben deelgenomen.

De drie prestatiewagens staan momenteel in Frankfurt en zijn nog te bekijken tot 23 september.