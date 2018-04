Fiat Stilo: één naam, twee modellen

Door: BV

n maart stelde Fiat op het Salon van Genève de nieuwe Stilo voor. De middenklasser volgt de zes jaar oude Bravo en Brava op vanaf november, want dan verschijnt hij bij de dealers. Om de bloedstollende concurrentie te lijf te gaan, besteedde de constructeur erg veel aandacht aan de kwaliteit en stijl van hun product. Bovendien stelde Fiat een erg uitgebreide uitrustingslijst op. Vooral op vlak van veiligheid zullen we dat geweten hebben.

De typische Fiat-stijl is niet meer. De Stilo is strak, maar ook Duits gelijnd en recht voor de raap. De drie- en vijfdeurs krijgen elk hun eigen afmetingen. Op die manier willen de Italianen twee groepen mensen bereiken, net zoals Honda dat doet met de Civic. De vijfdeurs meet 4,25m, is 1,52m hoog en 1,76m breed. Hij volgt daarbij mooi de trend om ruimte te zoeken in de hoogte. Je zal in de Stilo vijfdeurs dus wat hoger en rechter zitten en dat geeft je voorlopig ook een beter overzicht op het verkeer. Tot iedereen met zo’n halfhoge wagen rijdt natuurlijkij De driedeurs zal de meer dynamische medemens weten te verleiden. Hij is 7cm minder lang en 5cm minder hoog. In de breedte neemt hij 1,78m in beslag. Deze Stilo zal er met andere woorden wat meer gedreven uitzien, bovendien is zijn achterpartij origineler gelijnd.

Het Stilo-interieur is de weerspiegeling van Fiat’s vernieuwde manier van denken en zullen we ook bij de toekomstige modellen terugzien. We vinden er massa’s bergvakken terug en de rug van de voorzetels heeft een vliegtuigtafeltje. Een verschuifbare achterbank zagen we wel meer in dit segment, maar dat dat in twee aparte delen kan gebeuren is nieuw. Bovendien kunnen de achterpassagiers de hellingsgraad van de rugleuning laten variëren. We treffen in het interieur ook een airco met gescheiden links/rechts regeling. Je kan de Stilo verder uitrusten met een GSM met WAP-applicatie, een navigatiesysteem en een stevige audioinstallatie die ook MP3’s de baas kan. Je kan die dingen besturen via de spraak-technologie of via een groot scherm. Om vlotte stadsmanoeuvres mogelijk te maken, zit er in de Stilo een knop die het stuur meer bekrachtigd. Het Easy-go systeem maakt een sleutel overbodig (zie Renault) en Fiat heeft met z'n adaptieve Cruise Control ook zowaar een primeur in handen. In dit segment is er geen concurrent te vinden waarvan de Cruise Control zelf de snelheid aan de voorliggers aanpast.

Op het gebied van veiligheid behoort de Stilo op slag tot de top van zijn segment. Hij krijgt ABS met remkrachtverdeler en noodremhulp, ESP en zo maar eventjes 8 airbags. Daaronder vallen de frontale en zijdelingse airbags vooraan. De hoofden van alle inzittenden worden beschermd door de gordijnairbags en de passagiers achteraan krijgen hun eigen zijdelingse plofkussens. Bovendien gaat het om intelligente airbags. Die gaan niet open als het niet nodig is en als het dan toch moet passen ze hun ontplooiingskracht aan de impactsnelheid aan. Het beste nieuws houden we voor het laatst: het hele veiligheidsarsenaal zal standaard zijn.

De Stilo krijgt vier verschillende benzines en twee diesels. Basismotor wordt de 1.2 16v met zesversnellingsbak. Hij levert 80pk en 114Nm. De 1.6 en de 1.8 zullen het gros van de benzinerijders over de streep trekken. Ze hebben een vermogen van 103 en 133pk en hun koppel bedraagt respectievelijk 145 en 162Nm. Het topmodel heeft de 2.4 in de teugels. Die telt 170pk en 221Nm. Hij is uitgerust met de Selespeed-versnellingsbak uit de Alfa 156. Daarmee kun je schakelen via hendeltjes achter het stuur. Dieselen doen we met de 1.9 JTD. We beginnen bij een 80pk motor die ook 196Nm telt. De topdiesel telt 115pk en 255Nm.

Fiat wil deze keer iets te betekenen hebben in het segment der compacte middenklassers. Aan de uitrusting zal het in ieder geval niet liggen. Die was enkele jaren geleden in heel wat grotere (en duurdere) wagens zelf ongezien. Bovendien is er al een Stilo vanaf 550.000 BEF of € 13.634.