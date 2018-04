Pininfarina Start: compacte 2+2 coupé

Door: BV

T

er gelegenheid van Pininfarina’s overeenkomst met Ford om tegen 2003 de StreetKa in productie te nemen, toont de Turijnse koetswerkdesigner op het Salon van Frankfurt de Start. Pininfarina wil met de Start geen concept car of showcar voorschotelen. Het is louter een interpretatie van hoe een compacte 2+2 coupé van Ford er zou kunnen uitzien.

Tegenwoordig stuiten we op de trend dat een coupé snel omgebouwd moet kunnen worden tot een ‘cabrio’ of omgekeerd. Daarom krijgt de Start een verwijderbaar metalen dak dat via een uitgekiend mechanisme in de koffer kan verdwijnen. Met een druk op de knop klikt het dak los en krikt het zichzelf enkele centimeters omhoog om dan onder de rolbeugel -die eveneens omhoog schuift- weg te glijden. Via een stel rails komt het dak dan in de koffer terecht nadat de noodzitjes weg klapten.

Om de Start van spetterende prestaties te voorzien nam Pininfarina een tweeliter Duratec van Ford en schroefde er een Garrett turbolader op. 4,2 meter lang, 1,3 meter hoog en ruim 200pk, dat kan niet anders dan spectaculair zijn.