Seat Arosa Racer en Arosa City Cruiser: puur sport of puur luxe

at Seat het sportieve merk is van de VAG-groep weten we naderhand wel. Een jaar na de introductie van de nieuwe Arosa stelt de constructeur uit Martorell een Arosa Racer voor. Hoewel de kleine GTI niet extreem van aanblik veranderde maakt hij toch meteen zijn ambities duidelijk. De Flash rode buitenkleur en de 15duims alu wielen zitten daar om te beginnen voor iets tussen. In vergelijking met de gewone Arosaatjes krijgt de Racer omvangrijke bumpers. Vooraan krijgt het exemplaar luchtinlaten om de krachtbron en de remmen van de nodige koelende luchtstromen te voorzien. De motor is 1.597cc groot en geeft vrij spel aan 125 paarden. De Arosa is er tot 207km/h snel door en spurt in 8,4 tot 100km/h. De kilometer uit stilstand lukt net niet in minder dan 30sec (30,1sec). Een manuele zesbak loodst het vermogen naar de weg.

Ook aan de binnenkant laat de Arosa in zijn kaarten kijken. Seat verwijderde nagenoeg alles dat met comfort heeft te maken, en gaf deze 'kart' alleen nog elektrisch te bedienen ruiten. Dat geldt ook voor de bekledingspanelen van de deuren, want alleen een rudimentaire kaartenhouder bleef bewaard. Voor het overige domineert de koetswerkkleur. De zetels werden ingeruild voor kuipstoelen met vierpuntsgordels. Het stuur en de pook zijn met leder overtrokken en de chauffeur krijgt een alu pedalen set.

Van het ene uiterste vallen we in het andere. Seat heeft ook een luxueus uitgeruste Arosa om mee uit te pakken. De Arosa City Cruiser biedt voldoende plaats aan twee volwassen. Het interieur is uitgevoerd in beige leder en het dashboard krijgt twee kleuren. Wie wil kan de City Cruiser van een speciaal ontworpen kinderzitje voorzien, zo kan ook je jongste spruit mee in de moduleerbare stadswagen. De City Cruiser werd geboren als tweezitter. Dat wil zeggen dat er plaats vrijkwam voor andere dingen, zoals een minibar, een flessenwarmer, een verplaatsbare bergruimte, een tafeltje voor een draagbare PC, een installatie voor een voetmassage,ij. De passagier krijgt ook zijn eigen handenvrije telefoon. In het vooronder heeft de City Cruiser de economische 1.4 TDI driecilinder van 75pk.

Wie beide Seats eens van dichtbij wil bekijken kan dat nog tot 23 september in het Duitse Frankfurt.