Nissan mm.e en Crossbow

issan toont in Frankfurt twee concept cars. Een eerste situeert zich in het B-segment en heet mm.e. Deze mm.e meet 3,70 meter en maakt gretig gebruik van menselijke en zachte vormen ofwel een bio-design. Dat is vooral te zien aan de uitgesproken schoudertjes en de vriendelijke snoet. Het stadswagentje heeft een relatief grote wielbasis en dat komt uiteraard de binnenruimte ten goede. Dat de mm.e ook wat hoger is, bevordert dat ruimtegevoel nog meer. De algemene idee was om de mm.e zo toegankelijk mogelijk te maken voor eender wie.

In het interieur probeert de mm.e zoveel mogelijk technologie, uit vooral hogere segmenten, te bundelen. Zo doet een 7 inch groot scherm dienst als monitor voor het real-time navigatiesysteem en de daaraan gekoppelde verkeersinfo. Het dient ook als luik voor de internet service. Vanzelfsprekend zijn toestanden als CD, DVD en MP3 niet weg te denken. Er zit ook een GSM van de derde generatie in die een snelle gegevensoverdracht ondersteunt. We vinden in het interieur natuurlijk opnieuw de zachte en kleurrijke vormen terug.

4x4 wagens zijn in, zoveel is zeker. Ook Nissan heeft alweer een flinke machine op de stand staan die de vier wielen aandrijft. Hij heet Crossbow en doet net als de grote Patrol een publiek aan dat duidelijk wil weten wat ze aan hun wagen hebben. Het is dus niet voor niets dat Nissan de Crossbow van stevig schoeisel, korte overhangen en heel wat bodemvrijheid voorzag. De 4,86 meter lange auto wordt aangedreven door een forse V8. Dat de fabrikant zichzelf een nieuwe aanblik wil geven werd al duidelijk met de voorstelling van het prototype van de nieuwe Primera, bijna een jaar geleden. Ook nu geven deze concepts aan dat de constructeur nog lang niet zonder inspiratie zit. De Crossbow schenkt eveneens heel wat aandacht aan moderne technologieën. Een 15 inch scherm wordt gebruikt als navigatiescherm, maar toont tevens gegevens over de stereo, de bandendruk, de airco, de gsm,ij Alle gegevens kunnen opgevraagd worden door middel van toetsen die 'touch sensitive' zijn.

Bij Nissan stond ook nog de Pickup. Die zal vanaf begin volgend jaar aan zijn commerciële loopbaan beginnen. Hij doet dat met een 2.5 liter turbodiesel van 133pk en 304 Nm. De nieuwe pickup zal in staat zijn hard labeur te verrichten, maar toch zal Nissan het model ook weten aan te bevelen als SUV. De Sports Utility Vehicles zitten namelijk zo in de lift dat je maar best probeert een graantje mee te pikken. Toch zullen de SUV-kopers vooral verleid worden door de X-Trail. Dat model stond nog als prototype op ons Vrijetijdsvoertuigensalon van Brussel in het begin van het jaar. De X-Trail zal tussen dit en het nieuwe jaar de verschillende dealers in de Europese landen aandoen.