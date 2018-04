Lamborghini Murciélago: waardige opvolger Diablo

Door: BV

Bij Lamborghini zijn ze eruit. De nieuwste supersportwagen van het merk heet Murciélago, naar de stamvader van een geweldig geslacht gevechtsstieren, maar je kan er donder op zeggen dat de gloednieuwe Lambo nog meer temperament aan boord heeft. Hij ziet er weer helemaal Lamborghini uit en is momenteel te bezichtigen in Frankfurt. Vanaf volgend jaar mogen we de opvolger van de Diablo op de openbare weg verwachten.

De Italianen staken op de V12-motor een variabele kleppentiming en een variabel inlaatsysteem. Om de machine voldoende te koelen is er het Variable Air-Flow Cooling System (VACS). Dat laat, wanneer de rijomstandigheden ernaar vragen, de zijdelingse luchthappers naar buiten schuiven. De uitgekiende windgeleiding over de achtersteven zorgt voor de nodige neerwaartse kracht.

De motor is 6.192cc groot en braakt zo maar eventjes 580pk en 650Nm uit. In de praktijk geeft dat dus prestaties waarvan je sterretjes ziet. Optrekken tot 100km/h duurt amper 3,8 seconden en dat haal je wellicht weer net wel of net niet in eerste versnelling. De topsnelheid ligt ergens bij 330km/h. Als we vermelden dat de Murcièlago amper 1,13m hoog is, kan u zich wel inbeelden dat de snelheidservaring zonder meer bangelijk zal zijn.

Het koetswerk is grotendeels uit karbon opgetrokken, maar traditioneel staal vinden we ook nog terug. Dat werd onder meer gebruikt voor de vleugeldeuren en het dak. De cockpit werd voor een keer wat zakelijker gehouden en knipoogt met heel wat grijstinten naar de VAG-stal die overigens eigenaar is, maar dat verbaast u wellicht niet echt…