Subaru Impreza WRX STi met nog meer punch

n Japan is een nog krachtigere versie van de Impreza WRX, de STi, verkrijgbaar sinds 1994. Het Japanse management is het er nu over eens geraakt om de WRX STi ook in Europa in te voeren. Of België tot de gelukkige landen behoort is nog niet helemaal duidelijk. De invoerder heeft de beslissing daaromtrent nog niet genomen. Wel zeker is dat we de STi zowieso niet voor het voorjaar van 2002 hoeven te verwachten.

De STi maakt de prestaties achter het stuur van deze Impreza nog meer adembenemend dankzij een efficiëntere motor. Die ontwikkelt na wat aanpassingen aan de injectoren, de turbolader en de intercooler 265pk ofwel 47pk meer dan de ‘gewone’ WRX. Toch sneuvelden tijdens de reis naar Europa 15 paarden, want in Japan zet hij 280pk op de weg.

Om nog meer rijplezier te bieden gaf Subaru de STi-versie een stuurtje mee dat nog meer feedback geeft. Het model krijgt ook zijn eigen demperafstelling en is nog baanvaster dan de WRX. Subaru monteert eveneens een herontwikkelde manuele zesversnellingsbak.

Naast de Impreza WRX STi, komt er ook een gelimiteerde versie STi 'Prodrive Style' naar het oude continent. Die doet het met dezelfde motor, maar is uiterlijk nog minder in staat om zijn erg uitgesproken sportieve karakter te verstoppen. Hij valt onder meer op door allerlei koetswerkaddenda en een aangepast interieur. Van deze versie zouden voor de Europese markt maximum 1.000 stuks geproduceerd worden.