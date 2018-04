Saab 9-5 start dieseloffensief

Door: BV

e Saab 9-5 werd sinds kort in een nieuw kleedje gestoken en we kunnen het Zweedse vlaggenschip nu voor het eerst bekijken op de tweejaarlijkse autotentoonstelling in Frankfurt. Uiterlijk veranderde er alvast erg weinig. Alleen het getrainde oog zal zien dat Saab voor een nieuwe inkleding van het radiatorrooster koos. Verder verfijnen nog enkele details de aanblik van de 9-5, die nu dynamischer en frisser oogt. Voor het eerst krijgt een Saab koplampen met helder afdekglas, waarachter in optie Xenon-lampen kunnen zitten.

Op mechanisch vlak schuilen de meeste verbeteringen. Één van de belangrijkste is wel de update van de 2.2TiD uit de GM-stal. De motor ziet zijn vermogen stijgen tot 125pk. De 280Nm koppel komt vrij bij een wel erg lage 1.500t/min. De 9-5 verwelkomt ook de 3-liter V6 TiD die in Parijs werd voorgesteld. Hij levert 176pk en 350Nm. Beide motoren voorzien het model van de prestaties die hij verdient en bezorgen de 9-5 ernstige kwaliteiten om het te maken op de dieselmarkt van dit segment.

Je kan natuurlijk ook nog steeds voor de vertrouwde turbogeladen benzines kiezen. Die zijn 2-, 2.3- of 3-liter groot en hun vermogen ligt tussen de 150 en 250pk. De Aero-modellen (de breaks) profiteren van 20Nm extra koppel, dit dankzij een nieuwe vijftrapsautomaat. Die kan namelijk het volle koppel van de 2.3 benzine met hogedrukturbo (350Nm) verwerken en daar profiteren ook de anderen van. De versnellingsbak houdt permanent zijn prestaties in de gaten en past zich bovendien aan de rijdynamiek van de bestuurder aan. Hij vervangt de oude viertrapsautomaat.

Het onderstel werd herbekeken om het rijplezier ten goede te komen. Zo nam de stuurprecisie toe en geeft het stuur meer feedback. Saab erkent de marketingkwaliteiten van een ESP-systeem en opteert er nu voor om het in optie aan te bieden. Ook dat is een primeur voor de constructeur.