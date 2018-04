Honda Civic met huiseigen diesel

Door: BV

e IAA in Frankfurt wordt de geboorteplaats van de allereerste Honda diesel uit de geschiedenis. De gloednieuwe krachtbron zal in de eerste plaats het aanbod van de Civic vervolledigen. De Civic krijgt met andere woorden een belangrijke troef bij voor het belangrijkste Europese autosegment. In het C-segment wordt namelijk meer dan éénderde van alle verkopen met een diesel verkocht.

De in samenwerking met Isuzu ontwikkelde common rail diesel telt vier kleppen per cilinder en wordt aangeblazen door een turbo met variabele geometrie. Hij is 1.686cc groot, maar dat weerhoudt hem niet om een flinke 100pk leveren. Bovendien staat reeds 220Nm paraat bij 1.800t/min. De CDTi-motor krijgt zijn eigen handgeschakelde vijfversnellingsbak.

De Civic 1.7 CTDi wordt, net als de overige 3- en 5-deurs modellen, in het Engelse Swindon gebouwd en zal eveneens leverbaar zijn in dezelfde uitrustingsniveaus.