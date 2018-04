Citroën C-Crosser: een ander SUV-concept

Door: BV

C

itroën toont met de C-Crosser een innoverend concept van wat een vrijetijdsvoertuig of SUV zou kunnen zijn. Hoewel hij slecht 4,28m lang is, is er in het erg lichte interieur ruim plaats voor maximaal zes personen. De concept car dankt die grote lichtinval aan het massale glasgebruik. Ook het dak bestaat volledig uit glas. Het achterste dakgedeelte en de kofferklep kunnen zelfs thuis worden achtergelaten. Dat geldt ook voor de achterbank die drie plaatsen telt. Op die manier is er in no time voldoende plaats om een stel fietsen of een surfboard te laden.

Een merkwaardig gegeven in de C-Crosser is dat de bestuurder het stuur kan verplaatsen van de linkerzijde van de wagen naar de rechterkant of de centrale plaats. Dat is mogelijk doordat stuurgroep volledig elektronisch gestuurd is. Op het stuurwiel worden een aantal belangrijke rijgegevens getoond. Die gegevens worden gecompleteerd door een weergave op het scherm vlak achter het stuur.

Een andere opzienbarende eigenschap van de C-Crosser is de ‘vierwielbesturing’. Omdat nu ook de achterwielen meedraaien -en perfect zijn afgestemd op de bewegingen die de voorwielen uitvoeren- moeten moeilijke manoeuvres kinderspel worden. In combinatie met alle moderne rijhulpsystemen (ABS, EBV, ESP,ij) moet het ‘busje’ op altijd en overal perfect hanteerbaar zijn.

Voor de ophanging deed de C-Crosser een beroep op het Hydractive 3 systeem uit de C5. Daardoor kan de wagen zijn bodemvrijheid en veerweg aanpassen naargelang de omstandigheden. Ook voor de motor werd naar de C5 gekeken. In het vooronder ligt namelijk de direct ingespoten 2-liter benzine, HPi. De krachtbron brengt het vermogen over via een automatische transmissie.