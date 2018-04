Opel Frogster is 3 in 1 concept

Door: BV

A

lsof Opel ons nog niet op voldoende nieuwigheden had getrakteerd, merkten we in Frankfurt de Frogster op. Deze concept car introduceert een geheel nieuw concept binnen het segment van kleine wagens. Het 3,71m grote model moet de volgende generatie van autokopers weten te verleiden met een aantal nieuwe ideeën. Zo kan de Frogster heel makkelijk en heel snel worden omgetoverd van een drie- of vierzits cabrio naar een tweezits roadster of een pick-up. Wanneer de concept geparkeerd staat beschermt een flexibel en polyvalent dak het interieur tegen de grillen der natuur. Opel koos er voor om de zetels met neopreen te bekleden. Die stof wordt eveneens gebruikt in de outfit van surfers en is dus waterafstotend. Het kan dus geen kwaad als de Frogster een keertje met open 'top' in de regen blijft staan. Naar gelang de zetelconfiguratie biedt hij een laadvolume aan dat 280 tot 750 liter groot is.

Omdat de Frogster zich naar de Playstation generatie richt zit in het interieur een PDA verwerkt. De Personal Digital Assistant (een soort elektronische zakagenda) zit in een houder in neopreen-uitvoering en is makkelijk mee te nemen. De PDA fungeert namelijk ook als afstandsbediening voor de deuren en kan het dak en het interieur vanop afstand in de gewenste configuratie instellen. Bovendien dient de PDA ook als database voor je favoriete MP3’s. Wanneer de PDA terug in zijn houder klikt, weerklinken die MP3’s via het audio-systeem.

De Frogster wordt aangedreven door de éénliter driecilinder uit de Corsa. De 12-klepper is 58pk sterk en uitgerust met de Easytronic geautomatiseerde, maar manueel te bedienen versnellingsbak.