Honda Jazz in detail

Door: BV

N

et voor het Salon van Frankfurt voorziet Honda ons van meer gedetailleerde informatie over de nieuwe Jazz. De Honda doet met z’n 3,8 meter de top van het B-segment aan. Omdat hij ook 1,52 meter hoog is zal de Jazz vooral weerstand bieden aan bijvoorbeeld een Toyota Yaris of de nieuwe Citroën C3.

Het model staat op een platform dat wereldwijd zal dienen voor alle kleine auto’s van het merk. De benzinetank kon op deze basis centraal worden opgesteld. In combinatie met de plaatsvriendelijke ophangingselementen zorgt dat voor een erg ruim interieur, gezien de buitenafmetingen. In een Jazz is plaats voor maximaal 5 personen, terwijl de koffer dan nog 380 liter (!!) groot is. Qua koffervolume kan de Jazz dus makkelijk wedijveren met een wagen uit het C-segment. Bovendien opteerde men voor verwijderbare achterstoelen (zoals in een traditionele -grotere- monovolume) die voor heel wat flexibiliteit inzake bagagevervoer zorgen. Het dashboard is meteen herkenbaar als Honda-materiaal met duidelijk afgebakende instrumentengroepen. In deze Honda zijn er ook voldoende bergruimten om kleinere spulletjes weg te steken.

Onder de korte monovolumesnuit schuilt een geheel nieuwe 1.4 benzine. Deze i-DSI-motor vertegenwoordigt Honda’s tweede fase van nieuwe benzinemotoren. DSI staat voor Dual en Sequential Ignition ofwel dubbele en opeenvolgende ontsteking. Bij deze motorenfamilie staat brandstofzuinigheid centraal zonder dat het rijplezier vergeten werd. De 1400 levert 83pk bij 5.700t/min en 119Nm bij 2.800t/min. Voorlopige verbruikscijfers geven aan dat de Jazz genoeg heeft aan 5,5l/100km. De motor voldoet reeds aan de Euro 4 emissienorm die in 2005 van kracht zal zijn. Je zal in de Jazz eerst schakelen met een manuele 5-bak, maar later zal ook een CVT-automaat beschikbaar zijn.