Renault Traffic Dataspace voor mobiel vergaderen

aar aanleiding van het Salon van Frankfurt presenteert Renault de Trafic Dataspace. Zoals zijn naam doet vermoeden baseert de showcar zich op de eerder gepresenteerde nieuwe Trafic. De Dataspace is een 'people carrier' die zich volledig richt op zakenlui. Daarom staan telecommunicatie en multimedia centraal in het luxebusje.

De Traffic Dataspace is als het ware een rijdend salon. Daarvan getuigt bijvoorbeeld het met beige leder beklede meubilair. Achteraan kunnen vier mensen plaatsnemen op een cirkelboogvormige bank die zich aan de lichaamsbouw van de passagiers aanpast. Iedere inzittende beschikt over armsteunen, een uitklapbaar tafeltje en bekerhouders. Met de moduleerbare verlichting kan zowel een strikt zakelijke als knusse sfeer gecreëerd worden. Voor het panoramische glazen dak (net als de zijruitjes overigens) deed Renault een beroep op SGG Priva-Lite® glas. Die glassoort maakt gebruik van vloeibare kristallen om over te gaan van een doorzichtig naar een doorschijnend dak en vice versa.

Omdat de Traffic Dataspace is uitgerust met GPS en GPRS kan op het 16/9-scherm zowel een wegbeschrijving als bijvoorbeeld een dagagenda worden opgeroepen. Het multifunctionele scherm informeert de bestuurder eveneens van de bandendruk, vloeistofniveau’s,ij Een computerstem waarschuwt de chauffeur van en voor acties die een onmiddellijk gevolg vereisen.

Tijdens de rit kunnen de achterste inzittenden een vergadering voeren of voorbereiden met de hulp van een projector. Het 60x70cm grote beeld wordt geprojecteerd op een glazen Priva-Lite wand achter de bestuurder. Op die wand kunnen ook de gegevens van het Carminat navigatiesysteem worden getoond. Dankzij de Bluetooth-technologie (draadloze gegevensoverdracht) kunnen de gebruikers de aanwezige technologie eveneens gebruiken voor hun draagbare computers. Uiteraard zijn ook een DVD-speler, digitale televisie en een vooruitstrevende audio-installatie voorzien.

Deze Dataspace neemt de algemene lijn van de Trafic over, maar versterkt deze door grote 17duims velgen en een speciale buitenkleur. Voorts pakt hij uit met een gemotoriseerde zijdelingse schuifdeur en een elektrische uitschuifbaar trapje. Het grote glazen dak zorgt voor veel licht in het interieur. Om aan de interieureigenschappen te kunnen voldoen, werd de achterklep vervangen door een vaste achteruit, dit ten voordele van een opbergschuif onderaan.