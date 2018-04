Voorproefje van Peugeot 206 en 307 break

Door: BV

O

p de Peugeot-stand in Frankfurt zal de in Duitsland pas gelanceerde 307 heel wat bezoekers lokken. Het 307-gamma wordt verder uitgebouwd met een nieuwe basisversie, de HDI 110pk met roetfilter, een tiptronic automaat en ESP als optie. Ook de 206 zal weer de nodige belangstelling weten op te wekken. Het model dat in ’98 werd gelanceerd staat momenteel bovenaan de verkooplijsten van het Europese B-segment. Bovendien heeft de sympathieke 206 er nu ook een dakloos broertje bij. De 607 behoort nu tot de top 10 van best verkochte modellen binnen zijn segment.

Bij Peugeot staan ook een aantal concept cars. Twee daarvan heten 206 SW en 307 SW. Beide modellen zullen een belangrijke evolutie betekenen binnen het 206- en 307-gamma. De 206 SW, als praktische en dynamische auto, en de 307, als erg gebruiksvriendelijk model, vormen twee nieuwe manieren om de automobiel te beleven.

Dat de sportieve capaciteiten van de 206 niet vergeten werden voor het ontwikkelen van de 206 SW, mag blijken uit de voor de gelegenheid gepresenteerde 2-liter 16v met een vermogen van ongeveer 180pk. Ook de grote 17duims wielen, de dubbele uitlaat en de verchroomde dakrails dragen bij tot die dynamische uitstraling. Bij de 307 SW is het vooral het grote glazen panoramische dak dat het meest in het oog springt. Dat draagt bij tot de openheid, helderheid en ruimte dat deze halfhoge middenklasser kenmerkt.

Een andere show car is de Moonster. Hij werd getekend door de winnaar van de designwedstrijd die gelanceerd werd op de Mondial de Paris. Peugeot beloofde de winnaar, in dit geval Marko Lukovic uit Servië, dat het model op ware grootte zou worden gebouwd. De Moonster is te bezichtigen in een aparte zone van de stand, waarin het maanlandschap als thema geldt. De opdracht was om een wagen te tekenen die een beeld kon scheppen van een auto uit het jaar 2020.

De Fransmannen tonen eveneens een Partner Taxi PAC. De Taxi PAC (Pile à Combustible) zet brandstofcellen in voor de aandrijving en heeft geen emissie. Hij toont Peugeot’s streven naar nieuwe brandstoffen en milieuvriendelijke oplossingen. Daarom heeft Peugeot ook het besluit genomen om in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso een koolstofbuffer verder uit te bouwen met het aanplanten van 10 miljoen bomen.

We mogen natuurlijk ook de 406’sen (berlines, break en coupé) niet vergeten. De multiplex-architectuur profiteert van een update en biedt binnenkort een aantal ‘intelligente’ oplossingen extra aan met onder andere een automatische ruitenwisser en dimlichten, ontsteking van de noodknipperlichten bij sterke vertragingen, een ‘follow me home’-functie, ed. Voorts zullen een aantal modellen in 2002 een nieuwe binnenbekleding krijgen en wijzigde de gammastructuur wat.