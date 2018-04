Volvo Performance Concept Car II

Door: BV

p het Salon van Parijs toonde Volvo reeds de Performance Concept Car. De Concept Car stoelde zich compleet op de S60, maar kreeg voor de gelegenheid een aangepast uiterlijk en een superkrachtige 300pk-motor.

In Frankfurt pakt Volvo opnieuw uit met een dergelijke publiekslokker. Deze keer namen de technici de V70 als basis en heet het prototype Performance Concept Car II. In het vooronder vinden we dezelfde 2.4 turbomotor terug met 300pk en 400Nm. De krachtbron doet daarmee 50pk beter dan de V70 T5. Net als bij de eerste PCC verbetert een erg opengewerkte luchthapper in de voorbumper de luchtdoorstroming naar de motor en de remmen. De zijschorten zorgen voor een grotere stabiliteit bij hoge snelheden.

Het ophangingssysteem van de PCC II heet Continiously Controlled Chassis Concept. Het zorgt ervoor dat de dempers steeds aangepast worden aan de staat van het wegdek. De instellingen variëren van extreem sportief tot comfortabel.

Volvo werkt momenteel aan een definitieve versie van de PCC II. Die zou in de loop van volgend jaar het aanbod aanvullen.