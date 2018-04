Ford Focus vernieuwd

Door: BV

V

oor 2002 wordt de Ford Focus lichtjes onder handen genomen. De Duitsers gaven de populaire Focus nieuwe lichtblokken, een hertekende voorbumper en extra opties.

Voor de lichtblokken vooraan ging de Focus te raden bij de Mondeo. Net als de grotere broer hebben de lichten nu twee lenzen. Ook de richtingaanwijzers kregen een plaatsje in de nieuwe behuizing. De voorbumper is herkenbaar aan de opnieuw vormgegeven luchthapper die een betere luchtdoorstroming moet garanderen. Bovendien is er voortaan plaats voor de optionele mistlampjes.

Omdat de richtingaanwijzers verhuisden konden op discrete wijze bumperstrips worden aangebracht. Die moeten de kosten bij vriendschappelijke aanrijdingen in de stad tot een minimum beperken.

In het dashboard is in 2002 plaats voor een 6-Cd-lader en een scherm voor de GPS-uitrusting. De Focus valt binnenkort ook uit te rusten met een neerklapbare rugleuning van de passagierstoel en een in drie delen neer te leggen achterbank.