Mitsubishi Lancer EVO VII, Carisma 2002, Pajero Evolution

itsubishi toont in Paleis 6 in Frankfurt een aantal nieuwigheden. Een eerste publiekstrekker is de Pajero Evolution. Deze concept car is een van de eerste modellen dat de toekomstige vormgeving verraad. De algemene lijn werd dynamischer en meer gedreven. Omdat de Pajero Evolution vrij laag en relatief breed is, zal stabiliteit één van de belangrijke karaktereigenschappen zijn. Voorin ligt een 3.5 liter V6 MIVEC motor (Mitsubishi Innovative Valve lift & timing Electronic Control). De wegligging wordt gegarandeerd door het Super Select 4WD-systeem, het AYC (Active Yaw Control) en het ACD (Active Centre Differential).

Het gamma van 2002 zal een sportiever en eleganter gelijnde Carisma inhouden. Het nieuwe styling-pakket geeft de Carisma zowel vooraan als achteraan een verchroomd embleem dat voor meer karakter zorgt. Op de meeste modellen zijn de zijschorten nu standaard en worden de flankbeschermers in koetswerkkleur meegespoten. Ook in het interieur vinden we een aantal verbeteringen terug. In de sportieve versie domineren zwarte stoffen en titaniumkleurige afwerkingen voor de middenconsole en de pookknop. De zetels kunnen in optie geheel of gedeeltelijk van leder worden voorzien. Bij de motoren kunnen we kiezen uit de beproefde 1.6 of 1.8 GDI. Deze laatste is voorzien van een directe benzine-inspuiting. De 1.6 daarentegen krijgt een elektronisch geregelde multi-point injectie en voldoet aan de euro 4 emissienormen die in 2005 van kracht zullen zijn. Alle andere Carisma-motoren voldoen aan de euro 3 normen. Er komen ook twee DI-D turbodieselmotoren met common rail. De eerste kennen we al, die levert 102pk. Een variant daarop sluit de hiërarchie bovenaan af met een vermogen van 115pk. Wie voor de GDI kiest, kan die combineren met de INVECS-II 4-traps automatische transmissie.

Bij Mitsubishi pronkt eveneens de Lancer Evolution WRC. Binnenkort wordt deze World Rally Car gelanceerd en begint de Japanse constructeur aan een nieuw hoofdstuk binnen de autosportgeschiedenis. Het model is grotendeels gebaseerd op de Mitsubishi Cedia vierdeurs (zo heet de Lancer in Japan), maar conform het WRC reglement werden de veerwegen langer om de stabiliteit ten goede te komen. Ook de motorprestaties verbeterden. De Lancer Evolution WRC debuteert in oktober in de rally van San Remo.

Wie van de prestaties van de Lancer Evolution WRC wil genieten in een wegversie, kiest voor de Lancer Evo VII. Hij gebruikt gelijkaardige superstijve koetswerkconstructies en ondersteltechnologieën (zoals AYC, ACD en Sport ABS) als de WRC-versie. Dankzij de 2-liter ECI-MULTI motor met twin-scroll turbocompressor en intercooler schiet de Evo VII in 5,3 seconden tot 100km/h.

Een laatste nieuwigheid op de Mitsubishi-stand is een hybride-systeem dat GDI-ISA heet. GDI kennen we en staat voor Gasoline Direct Injection ofwel directe benzine-inspuiting. ISA betekent Integrated Starter and Alternator. Het systeem is wat Mitsubishi een ‘zacht’ HEV-systeem (Hybrid Electric Vehicle) noemt. Een elektromotor ondersteunt onder andere een start/stop functie en recupereert remenergie. In combinatie met een geautomatiseerde handgeschakelde vijfbak spaart de GDI-ISA 35% brandstof uit en voldoet hij aan de euro 4 emissienormen. De GDI-motor is 1.1 liter groot, telt 75pk en biedt 105Nm. De synchrone elektromotor van 42 Volt wordt gevoed door een compacte 36 Volt lithium-ionbatterij en levert een extra 9Kw en 100Nm.