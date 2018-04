Jaguar R-Coupé

Door: BV

aguar is volop bezig met zijn greep op de hogere middenklasse en het luxesegment te verstevigen. Om dat ook in de toekomst te kunnen waarmaken zette de Britse prestigeconstructeur zijn designers aan het werk om de Jaguar van de toekomst te tekenen.

De IAA stelt de R-Coupé tentoon. Voor deze sober en elegant gelijnde vierzitter grepen de ontwerpers terug naar de verhoudingen, vormen en uitstraling van de beroemde Jaguars van de jaren vijftig en zestig. Toch hebben de designer zich naar eigen zeggen niet in een retro-design laten vervallen. Omwille van de sobere lijn vallen de typische Jaguar-onderdelen, zoals de grille, extra op. Ook het interieur bevat tal van herkenbare accenten. Het is uitnodigend en warm van sfeer door het gretige en eigentijdse gebruik van leder (zelfs op de vloer) en houtfineer.

De R-Coupe heeft helemaal niet de ambitie om het tot productieauto te schoppen, maar heeft veeleer de bedoeling het enthousiasme van het publiek na te gaan. Zo kan Jaguar haar eventuele toekomstige stijlrichting makkelijk verfijnen of bijsturen. Toch had de fabrikant voor deze concept car ook oog voor moderne technieken. Daarom werd de R-Coupé gebouwd op een realistisch platform voor een vierpersoonswagen met V8-motor en is hij onder andere voorzien van een F1-schakelsysteem met hendeltjes achter het stuurwiel, koplampen die de bewegingen van het stuur volgen, een spraakgestuurd telecommunicatiesysteem,ij

Het Jaguar-gamma groeide van 2 modellen in 1998 uit tot 4 modellen nu. Binnen een jaar of drie volgt de introductie van de F-type en het is geen geheim dat er nog meer nieuwigheden gepland zijn. Voorlopig zullen we moeten afwachten of één (of meerdere) van die nieuwe wagens ook karakteristieken van de R-Coupé gaat overnemen.