Smart Hyper: microhybride

icro Compact Car stelt in Frankfurt een hybridemotor voor. De krachtbron luistert naar de naam Smart Hyper en combineert de 799cc kleine dieselmotor van de stadsmus met een elektromotor. Dankzij die alternatieve aandrijving verbruikt de Smart minder dan drie liter diesel per 100km (3,4l/100km voor de gewone Smart cdi) en daalt de kooldioxide-uitstoot tot 80 gram per kilometer (tegenover 90gr/100km).

Hyper staat voor 'Hybrid' en 'Performance' en dat lijkt nog te kloppen ook. De Smart Hyper doet het met 17,8 seconden voor de spurt tot 100km/h namelijk 2sec beter dan de standaard diesel van het merk. De Smart dankt die betere prestaties aan de elektromotor die steeds voor een extra duwtje in de rug zorgt. Daarenboven effent die elektrische motor het verlies aan trekkracht tijdens het schakelen weg, waardoor tussenacceleraties in één vloeiende beweging verlopen. Het systeem beschikt ook over een automatische start/stop functie. Die legt de verbrandingsmotor meteen stil zodra het autootje stopt. Bij het vertrek krijgt de Smart Hyper dan voldoende stroom van de elektromotor om de periode die nodig is voor het starten van de verbrandingsmotor te overbruggen. Wanneer de Smart Hyper onder erg geringe belasting rijdt tegen lage snelheden (bijv. in de stad) kan de elektromotor de aandrijving zelfs helemaal overnemen.

De Smart Hyper werd gezamenlijk ontwikkeld door de R&D-afdeling van DaimlerChrysler AG en de Britse firma Zytek. Momenteel zijn de verantwoordelijken er nog niet uit of er ook een serieproductie van komt. Het zou natuurlijk andermaal een stimulans kunnen zijn voor onze overheid om kleine en erg milieuvriendelijke wagens fiscaal aan te moedigenij