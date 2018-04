Opel Zafira Hydrogen 3: weer stap dichter bij serieproductie

Door: BV

et de Opel Hydrogen 3, een prototype op basis van de Zafira, staan Opel en GM alweer een stap dichter tegen de massaproductie van een met brandstofcellen aangedreven personenwagen. De nieuwste brandstofcelstudie zal voor het eerst aan het grote publiek worden voorgesteld op de IAA van Frankfurt.

Het Global Alternative Propulsion Center (GAPC) van GM herontwikkelde de technologie van de vorige Hydrogen-prototypes zodanig dat deze derde generatie kan uitpakken met een aanzienlijke gewichtsbesparing. De krachtige bufferbatterij die prestatiepieken opving bij de Hydrogen 1 verdween doordat het brandstofcelsysteem ingrijpend verbeterde. Dat levert een gewichtsbesparing op van 100kg. Dat heeft als gevolg dat de vloer in de laadruimte nu even hoog is als die van het seriemodel met vijf zitplaatsen. Ook het elektrische tractiesysteem werd verder ontwikkeld en is nu compacter en lichter. De dubbelwandige en tegen warmtegeleiding geïsoleerde tank is al 68 liter groot, waardoor die nu 4,6 kg waterstof kan bevatten. Dat is genoeg voor een actieradius van ongeveer 400km.

Momenteel levert de cellengroep van de Hydrogen 3 -die een pak kleiner is dan de cellengroep van de Hydrogen 1- een constant vermogen van 94kW (voorheen 80kW). Het piekvermogen steeg tot 129kW (vroeger 120kW). De milieuvriendelijke krachtbron, waarin waterstof en zuurstof in een elektrochemische reactie water vormen bij een temperatuur van 80°, levert een elektrische energie van 125 tot 200 volt naargelang de belasting. De gelijkstroom die zo wordt opgewekt, wordt in een elektronisch stuurelement omgezet in wisselstroom (250 tot 380 volt). De wisselstroom voedt op zijn beurt een asynchrone draaistroommotor met een vermogen van 60kW (82pk). Die motor levert bij 12.000t/min een koppel van 215Nm. Daardoor heeft Zafira Hydrogen 3 nu reeds knappe prestaties. Zo heeft hij slechts 16sec nodig om tot 100km/h te versnellen en is hij 150km/h snel.