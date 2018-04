Renault Talisman: they did it again

Door: BV

et de Talisman introduceert Renault andermaal een nieuw concept in de autowereld. Het prototype pakt uit met een zogenaamd 'Touch Design'. Het zou de wisselwerking tussen mens en machine ten goede moeten komen, want door middel van vorm en materiaal moet het voorwerp de functie aangeven, het gebruik suggereren en uitnodigen tot aanraken.

Renault’s nieuwste concept car is een luxueuze sportcoupé met vier zitplaatsen. Gigantische elektro-hydraulisch bediende vleugeldeuren van 2,45m (!!) geven uit op een ruim en sober interieur. Aan boord van de Talisman lijkt alles te zweven. Een voorbeeld hiervan zijn de met rood leder beklede stoelen. Die zijn zo ontworpen dat ze de contouren van het lichaam perfect volgen. Nadeel is dat de stoelen vast zitten, maar om dat op te vangen zorgde Renault voor een elektrische verstelling van het dashboard en de pedalen. Ze zijn namelijk volledig van elkaar gescheiden en dat zorgt ervoor dat de bestuurder toch een optimale rijhouding kan instellen. In dat grote dashboard zit centraal een multifunctioneel 16/9-scherm met spraakherkenning. Hierin wordt door middel van camera’s de omgeving rond de wagen weergegeven. Ook functies als navigatie, klimaatregeling, veiligheidssystemen en geluidsinstallatie worden er gegroepeerd. De plafondverlichting tot slot bestaat uit zowel direct (leesspotjes) als indirect (lichtkappen) licht.

De koetswerklijn van de Talisman is tegelijk gewelfd, gespierd en geproportioneerd. Het silhouet doet dan ook onmiskenbaar denken aan een Grand Tourisme-wagen. De Talisman is 4,8 meter lang en zo maar eventjes 1,95m breed. Omdat hij maar 1,38m hoog oogt hij extra dynamisch. De koplampen maken gebruik van vloeiende lichtblokken om het licht te weerkaatsen en bestaan uit een lange glazen band, die tot over de voorvleugels loopt. Om het hele gevoel van ruimte extra te benadrukken kozen de ontwerpers voor een grote voorruit die ver doorloopt tot in het dak, om dan via twee glazen banden over te gaan in een V-vormige achteruit.

De uiterlijke krachtuitstraling wordt hard gemaakt dankzij een grote V8-motor van 4,5 liter. Hij moet de 1,6 ton zware Talisman van goede prestaties voorzien. Een automaat zet het vermogen via de achterwielen op de weg.