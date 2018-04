Volvo modeljaar 2002: multibrandstofmodellen

Door: BV

D

e Zweedse constructeur heeft voor modeljaar 2002 vooral onderhuidse wijzigingen op het programma staan. Onbelangrijk zijn ze evenwel allerminst. De nieuwe 163pk sterke common rail diesel, D5 gedoopt, maakt immers zijn intrede in de V70. De S60 en S80 konden reeds voor de vakantie over de aluminium diesel beschikken. Voorlopig nog enkel met handbak, maar nog dit jaar komt er een versie met automatische transmissie. Tegelijkertijd rond Volvo zijn multibrandstof programma af. Concreet houdt dat is dat elk model, uitgezonderd de C70 en enkele spinn-off’s, verkrijgbaar is met benzine-, LPG- of dieselkrachtbron. De aanpassingen voor LPG worden overigens direct aan de band in de fabriek gedaan.

De S40 en V40 krijgen dit jaar standaard airco en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. De 2.0T motor die onder de kap van die modellen lag, verliest dit jaar 2 paardjes. Het vermogen komt daarbij op 163pk in plaats van 165pk. Onvoelbaar in het rijden, maar de klant bespaard er wel 50.000 BEF (€ 1240) mee. De BIV, die vroeger 100.000 BEF (€ 2479) bedroeg wordt door die maatregel immers gehalveerd. Volvo zal trachten de instapreeks aantrekkelijk te houden door een aantal speciale series. De business line wordt extra voordelig en naast de reeds bestaande Sports-Edition komt er ook een Luxury-Edition.

Tot slot nog even melden dat de S60, V70 en S80 nu steeds van lichtmetalen velgen voorzien zijn en dat het Volvo RTI navigatiesysteem verbeterd werd. Dat heeft wat nieuwe functies, een groter 16:9 scherm en ruilt de gebruikelijke CD-lezer in voor een DVD-lezer.