Nieuwe Nissan Primera vijfdeurs en break

Door: BV

E

erder deze maand berichtten we u al over de nieuwe Nissan Primera vierdeurs, maar we kunnen dat nu al aanvullen door te zeggen dat in Frankfurt ook de vijfdeurs en de break zullen te zien zijn. Begin 2002 zal de nieuwe Primera bij de dealers staan.

De Primera is, zoals ze dat bij Nissan zeggen, een zakelijk model. Net als bij de vierdeurs lopen de frontpartij, het middengedeelte en de achterkant netjes in elkaar over. Bij de break valt dan ook het extra zijruitje ter hoogte van de koffer op dat, met de ogen half dicht, aan een Laguna doet denken. De lichten geven de Primera wat extra persoonlijkheid.

In het interieur valt meteen het centrale instrumentarium op. Nissan biedt ook een centraal 7” scherm aan dat de gegevens van de stereo, navigatie, klimaatcontrole, communicatie en algemene rijinfo verzamelt. Leuk is dat het scherm ook dienst kan doen als monitor voor de parkeercamera. Die camera zit discreet boven de nummerplaat en laat makkelijke manoeuvres toe. Omdat de Primera heel wat groter werd, vooral in de hoogte, is de beschikbare ruimte in het interieur aanzienlijk toegenomen.

We herhalen nog even dat de nieuwe Primera te koop zal zijn met 1.6, nieuwe 1.8 of 2-liter benzine. Ook de 2-liter turbodiesel zal van de partij zijn. Dankzij de multi-link ophanging en het stijve chassis zal de Primera, zeker in samenwerking met het ESP-systeem, een goede actieve veiligheid bieden. Nissan zal ook een adaptieve cruise control aanbieden. Dat systeem houdt met behulp van lasers de voorgangers in het oog en past via het motormanagement en het ABS de rijsnelheid aan naargelang de omstandigheden. Lange ritten op de autostrades worden zo veiliger en meer ontspannen.