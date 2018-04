Chrysler Crossfire naar productiehal

Door: BV

p de North American International Auto Show van Detroit in januari stelde Chrysler de Crossfire voor. De toenmalige concept car mixte een gesofisticeerd design met typisch Europese afmetingen. Het was Chrysler’s bedoeling om met deze coupé het modellenaanbod zo uit te breiden dat een ruimer publiek kon worden bereikt.

Het publiek was laaiend enthousiast, zo vertelt Chrysler. Daarom heeft het Amerikaans-Duitse concern nu het licht op groen gezet om tot serieproductie over te gaan. In amper zes maanden heeft Chrysler alle technische complexiteiten overwonnen en werd een bussiness plan opgesteld.

De Crossfire had in Detroit een 2.7 liter V6 met turbolader in het vooronder. Met een vermogen van 275pk en 366Nm spurt de coupé in minder dan 6 seconden tot 100km/h. De topsnelheid ligt op 238km/h. Schakelen gebeurt met een manueel te bedienen vijfbak.

Chrysler belooft meer nieuws over de Crossfire tijdens de volgende autoshow van Los Angelos. Nog even wachten dus tot januari 2002ij