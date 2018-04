Maybach: superioriteit en exclusiviteit

Door: BV

D

e DaimlerChrysler groep kondigt de wedergeboorte van het prestigemerk Maybach aan. In de jaren ’30 stond het merk gelijk aan superioriteit en exclusiviteit. De projectverantwoordelijken hergebruiken de naam Maybach om de traditie van verfijnd design en technische perfectie verder te zetten. Maybach wil die ambitieuze eigenschappen opnieuw waarmaken. Ook het logo is een ode aan de geschiedenis. Op de radiatorroosters van de bewonderenswaardige modellen die in het eerste deel van de vorige eeuw rondreden pronkte een ‘MM’-embleem. Destijds stonden de letters voor Maybach Motorenbau, maar in de toekomst zal het logo Maybach Manufaktur betekenen.

De moderne Maybach moest uitpakken met een sterke persoonlijkheid, maar hij moest toch een exclusieve koetswerklijn behouden. Bovendien moet de Maybach opnieuw synoniem worden van optimaal comfort en exclusiviteit. De Maybach zal sterk personaliseerbaar zijn. Daarvoor zal iedere klant zijn eigen ideeën kunnen uitwisselen met de verdeler. Uiteraard wordt de Maybach alleen met de fijnste materialen afgewerkt.

De Maybach komt met een lange of korte wielbasis. Onder de kap ligt een V12 met bi-turbo. Die zal in alle sereniteit scherpe prestaties neerzetten. Op vlak van veiligheid en functionaliteit gebruikt de Maybach de door Mercedes beproefde technieken. DaimlerChrysler plant de presentatie van de Maybach in de lente van volgend jaar. Er zullen jaarlijks 1000 tot 1500 exemplaren van deze luxe-limousine gebouwd worden.