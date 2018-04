Daewoo neemt Kalos in productie en presenteert studiemodel

Door: BV

e Koreaanse constructeur die nog niet zo lang geleden het nieuws veroverde met zijn faillissement vond toch weer de tijd om een nieuw studiemodel in elkaar te knutselen. In Frankfurt staat namelijk de VADA. Deze concept car past binnen het almaar aan populariteit winnende segment der Sport Utility Vehicles. De VADA zal op sportief vlak prima uit de voeten kunnen op niet gecatalogeerde wegen, maar het dagdagelijkse verkeer mag evenmin een probleem vormen. Hij moet met andere woorden op elk moment en op elke ondergrond een optimaal compromis bieden.

De Daewoo Kalos (foto) zagen we voor het eerst op het afgelopen Salon van Genève dat in maart plaats vond. Inmiddels heeft het merk besloten de Kalos in productie te nemen. De productiestart is voorzien voor het einde van 2002. De Kalos zal eerst als vijfdeurs te koop worden aangeboden, maar later moet een vierdeurs het gamma vervolledigen. Daewoo heeft alvast drie benzinemotoren opzij gezet met een cilinderinhoud van 1.2, 1.4 en 1.6 liter.