Milieuvriendelijke Opel Zafira rijdt toekomst binnen

p 17 mei 2001 ging in het Zweedse Malmö een Europees Milieuproject van start. Het project maakt onder andere duidelijk hoe voldoende energie kan worden geleverd aan woningen door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en hoe milieuvriendelijke transportsystemen ingezet kunnen worden. Voor die gelegenheid bouwde Opel tien Zafira’s CNG (Compressed Natural Gas). De compacte monovolumes rijden op een mengsel van aardgas en biogas dat uit het afval van het stadsproject gewonnen wordt. De Zafira’s moesten ondanks de aanpassingen aan de aandrijving en tanks hun veelzijdige interieur met 7 zitplaatsen niet afstaan.

De City of Tomorrow ligt op een voormalig industrieterrein in de haven van Malmö. Het project bestaat uit een opgetrokken woonwijk met 600 appartementen. Het project wil esthetische, milieuvriendelijk en hoogtechnologische oplossingen verzoenen met de individuele behoeften van de bewoners.

De Zafira CNG werd gebaseerd op de 1.6 16v motor die ook de Astra en de gewone Zafira 1.6 16v aandrijft. De motor heeft een vermogen van 100pk en 150Nm ofwel precies dezelfde cijfers als de normale modellen. De wagens tellen vier gastanks die in totaal goed zijn voor 120 liter gas. In een extra tankje van 14 liter wordt benzine opgeslagen. Als de gastanks leeg raken kan de Zafira dan toch nog verder rijden.

Het aardgassysteem in de Zafira heeft als voordeel dat het zuinig is in verbruik en kostprijs per kg aardgas. Omdat aardgas meer waterstof en minder koolstof bevat dan traditionele brandstoffen is het systeem ook milieuvriendelijker. De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en koolstofmonoxiden (CO) liggen tot 90% lager en die van koolstofoxiden (CO2) en koolwaterstoffen (HC) respectievelijk 30 en 45% lager. Bovendien bevat aardgas geen zwavel en verloopt de verbranding zonder roetvorming. In tegenstelling tot benzine en diesel vergt de productie van aardgas geen energieverslindende raffinageprocessen. Aardgas kan trouwens via pijpleidingen getransporteerd worden en ook dat komt het milieu ten goede.

Gelijktijdig met het project loopt een tentoonstelling over de ontwikkelingen in de milieutechniek. Die beurs kan nog tot 16 september bezocht worden.